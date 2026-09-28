Barcelona tar Florentino Pérez till domstol efter anklagelser om ”stulna titlar”

Konflikten mellan Spaniens två giganter trappas upp ytterligare.

Efter utspelet om ”stulna ligatitlar” kallar FC Barcelona nu Real Madrids president Florentino Pérez till domstol för förtal.

Klubben uppges även hota med straffrättsligt åtal.

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Den 25 november ställs FC Barcelona och Real Madrids president Florentino Pérez inför en förlikningsförhandling i en domstol i Madrid. Barcelona kräver att Real Madrid-presidenten officiellt drar tillbaka de uttalanden han gjorde under en presskonferens i maj kopplat till den uppmärksammade Negreira-utredningen, där Barcelona anklagas för tidigare utbetalningar till den spanska domarkommitténs viceordförande.

Om Perez uteblir eller vägrar göra en uttalande meddelar Barcelona att de går vidare med ett formellt straffrättsligt åtal för förtal.

Bakgrund

Pérez hårda angrepp där han beskrev Negreira-affären som ”den största skandalen i historien” och påstod att Barcelona alltid gynnas av domarna. Han avslöjade även att Real Madrid förbereder ett 500 sidor långt underlag till Uefa för att få europeiska fotbollsförbundet att ingripa.

Droppen för Barcelonas ledning var dock när Pérez kopplade domaraffären direkt till förlorade titlar på planen.

– Jag har bara vunnit sju ligatitlar, vilket kunde ha varit 14 eftersom sju ligatitlar har stulits från mig, hävdade Pérez.

Barcelona: ”Det var patetiskt”

Barcelonas vicepresident Rafael Yuste fördömde snabbt utspelet och kallade det för ett patetiskt försök att destabilisera klubben.

– Vi kommer att mötas i domstol. Ingen smutsar ner Barcelonas namn, sade Yuste.

Klubben bekräftade kort därefter i ett officiellt uttalande att en förlikningsansökan lämnats in gällande förtal. Om mötet i november misslyckas väntar alltså rättsliga påföljder för Real Madrid-presidenten.