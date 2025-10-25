Djurgårdens bakslag – Kosugi utbytt i paus

Djurgården åkte på ett bakslag denna lördag.

Keita Kosugi tvingades bryta matchen mot IFK Värnamo.

Foto: Bildbyrån

Keita Kosugi har varit en av Djurgårdens bästa spelare den här säsongen.

Denna lördag åkte dock Blåränderna på ett bakslag kring japanen.

Kosugi startade som förväntat dagens möte med IFK Värnamo, men i halvtid tvingades japanen att byta.

Japanen fick ont och fick i halvtid kliva av, in istället kom Theo Bergvall.