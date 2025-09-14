”Djurgårdens bästa derby på flera år – men vilka kallduschar”

STOCKHOLM. Djurgården kan ha gjort sin bästa derbyhalvlek på flera år. Ändå dubbla kallduschar på tre minuter och underläge i halvtid.

Vi har fått se en första halvlek med en häxkittel av händelser. Hammarby i ledning med 2-1.

– Djurgården och Hammarby med varsin jätteblunder vilket kostat varsitt baklängesmål. Bajen spelmässigt underlägset men visat prov på en effektivitet i sista tredjedelen som tidigare varit en bristvara, säger FotbollDirekts Casper Nordqvist.

✔️ Derbyt slutade 3–3 efter Adam Ståhls kvitteringsmål på övertid!

Djurgårdens första tio minuter överglänste klart Hammarby och ängslan i den här typen av matcher var som bortblåst.

Mikael Anderson var överallt och såg klart bättre ut än sin föregångare Tobias Gulliksen. Lägg där till en ypperlig Theo Bergvall som låg bakom hur hemmalaget flera gånger öppnade upp Hammarbys högerkant.

Sedan tog det stopp. Tvärstopp. Djurgården fick två ishinkar med vatten över sig.

Först Markus Karlssons ledningsmål i den 13:e minuten efter ett grovt misstag – och några minuter senare ett oerhört fint frisparksmål från Nahir Besara.

Dif-spelare skakade på huvudet åt smällarna – men någon knäck mentalt blev det inte. I stället fortsatte hemmalaget att sätta fart – framförallt ut med kanterna genom Keita Kosugi, Jeppe Okkels – samt nämnde Bergvall och Adam Ståhl – och med isländske Anderson som hjärna.

1-2 kom sedan ett tiotal minuter senare när Rasmus Schüller och Okkels högg på defensivt dräll från Bajen – ett Bajen som spelmässigt inte gått att känna igen i första halvlek men som ändå innehar ledningen efter halva matchen spelad.

”Målen kom som en blixt från klar himmel”

FotbollDirekts Casper Nordqvist ser matchen på plats på 3Arena.

– Som en blixt från klar himmel kom både 1-0 och 2-0 för Bajen. Det första målet en rejäl bjudning från Rasmus Schüller som frispelade Markus Karlsson som ensam med Jacob Rinne inte gjorde något misstag. 2-0-målet från Nahir Besara en frisparksdelikatess som fick Rinne att agera staty. Det är anmärkningsvärt hur Besara mer eller mindre varje gång kliver fram som avgörande motor i derbyna mot Djurgården, säger Nordqvist och fortsätter:

– Men även Bajen med en rejäl bjudning kort senare från Tesfaldet Tekie som gav Jeppe Okkels skottläge och via Pavle Vagics ben var det reducerat till 2-1 kort efter Hammarbys två mål.

Nordqvist klagar inte på underhållningsvärdet i Stockholm den här söndagen.

– Sprakande första 30 minuter som innehöll det mesta. Tre mål, massa chanser och ett och annat kurr mellan spelarna. Det har stundtals varit rätt irriterat och det märks att såväl Djurgården som Hammarby vill vinna matchen, Djurgården för att haka på om Europaplatserna medan Bajen jagar serieledande suveränen Mjällby.