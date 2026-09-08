Djurgårdens besked – nyförvärvet spelklar

Angelo Agbejoye, 19, anslöt till Djurgården i juni.

Nu, knappt tre månader senare, är han spelklar.

Foto: Bildbyrån / Djurgården Fotboll

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Djurgården värvade yttertalangen Angelo Agbejoye redan i juni. Nigerianen har inte kunnat spela i sin nya klubb på grund av att han inte beviljats arbetstillstånd.

Nu meddelar Djurgården att Agbejoye är spelklar. Samtidigt förklarar klubben varför det dröjde nästan tre månader.

”Anledningen till det är att chipet i Angelos pass var sönder som en följd av slitage. Detta föranledde att det blev ett ärende för Dokumentverifieringsenheten hos Migrationsverket att verifiera passet. Ovanpå detta uppstod det här ärendet mitt i brinnande semestertider, vilket gjorde att det drog ut på tiden”, skriver klubben.

19-åringen har spelat i Ligacupen Elit men kan nu bli uttagen till A-lagsmatcher.

”Blåränderna” ställs mot IFK Haninge i svenska cupen på torsdag.