Djurgårdens lagkapten om revanschen: ”Fick gåshud”

STOCKHOLM. Inte en start på två månader.

Men så i derbyt senast fick lagkapten Jacob Une bära sin bindel och leda ut laget mot Hammarby i galna 3-3-matchen.

Nu hoppas han på nya rysningar borta mot MFF under lördagen.

– Känslan att starta senast var större än jag trott, jag var inte beredd på det. Jag fick gåshud under uppvärmningen, säger Une till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var inför årets säsong som Jacob Une röstades fram som ny lagkapten i Djurgården.

Under våren spelade trotjänaren mer eller mindre varje match, men senaste två månaderna har minst sagt varit tuffa då han fram till derbyt mot Hammarby i söndags inte hade gjort en start sedan mitten av juli mot Elfsborg.

– Det var absolut kul och skönt att få känna på det igen, säger Une som medger rysningar över startplatsen senast.

– Känslan att starta senast var större än jag trott, jag var inte beredd på det. Jag fick gåshud under uppvärmningen. Jag hade saknat den känslan.

Nu hoppas Une på ny startplats bredvid givne Marcus Danielson under lördagen när Djurgården bortaspelar mot Malmö FF.

Nu är dock Miro Tenho, finländaren som hållit Une utanför startelvan, mer fit for fight igen efter sin brutna näsa i VM-kvalet som gör att han tvingas spela med en mask.

– Jag hoppas chanserna för ny startplats är goda, men vi får se, säger Une.

Du har ingen direkt känsla?

– Nej, ingen känsla så utan det känns ganska öppet.

Viftar bort direkt: ”Finns noll kaptensrivalitet”

När Une inte spelat har Marcus Danielson burit kaptensbindeln, precis som han gjorde under guldsäsongen när mittbacksparet kamperade ihop. Sedan dess har såväl Danielson som Une testat lyckan utomlands med spel i Kina respektive Grekland, men någon rivalitet kring bindeln finns inte.

– Nej, absolut inte. Det finns noll kaptensrivalitet, säger Une och fortsätter:

– Dessutom är vi ett kaptensråd på fyra spelare. Men spelar vi båda så har jag bindeln, spelar jag inte så har ”Mackan” den.

Hyllningen till Mikael Marqués: ”Tränat som ett djur”

Hittills har Une konkurrerat med Danielson och Tenho om en mittbacksplats, men snart ökar konkurrensen ytterligare. Vinterförvärvet Mikael Marqués som i december i en intervju med FD ropade ut sig själv som en av Sveriges tre bästa mittbackar närmar sig comeback efter sin långtidsskada.

Men trots den ökade konkurrensen jublar Une.

– Konkurrensen han bidrar med kommer gynna alla, det är bara bra att vi blir fler. Men sedan som kompis är jag bara jätteglad för ”Mickes” skull. Han har lagt ner ett helt otroligt jobb med sin rehab. Han har varit först på plats och lämnat sist varje dag – och nu är vi inne i september, säger 31-årige Une imponerat och tillägger:

– Jag unnar honom all friskhet och han har verkligen varit så jäkla professionell. Han har tränat som ett djur.