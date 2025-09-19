TV: Här visar Tenho upp masken – ”Tror de skrattar åt mig”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
STOCKHOLM. Miro Tenho bröt näsan i VM-kvalet mot Polen och spelade derbyt mot Hammarby i en mask – som han nu visar upp på Kaknäs.
– Jag tror de kommer skratta åt mig men så länge jag kan spela med den är jag glad, säger finländaren inför matchen mot Malmö FF.
Djurgården spelar viktig bortamatch mot Malmö FF under lördagen. Då är frågan om det blir Jacob Une eller Miro Tenho bredvid Marcus Danielson i mittförsvaret.
Tenho som spelat mer eller mindre varje match mot slutet inledde derbyt mot Hammarby på bänken – och förklaringen är enkel.
– Jag gjorde en träning den veckan och vi har en väldigt bra ersättare i Une, säger Tenho som i VM-kvalet mot Polen bröt näsan.
Det gör att han tvingas spela fotboll i en mask – som han nu dagen före MFF visar upp på Kaknäs.
– Den kanske gör mig lite mer skrämmande. Men nej, jag tror de kommer skratta åt mig, säger Tenho på frågan om MFF-spelarna kommer bli rädda för honom.
– Men så länge jag kan spela med den är jag glad.
Vad tror du om chanserna att starta mot Malmö?
– Jag hoppas att jag får spela. Vi får se, men jag är redo så det är inget problem, avslutar finländaren.
Den här artikeln handlar om: