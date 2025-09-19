TV: Här visar Tenho upp masken – ”Tror de skrattar åt mig”

STOCKHOLM. Miro Tenho bröt näsan i VM-kvalet mot Polen och spelade derbyt mot Hammarby i en mask – som han nu visar upp på Kaknäs.

– Jag tror de kommer skratta åt mig men så länge jag kan spela med den är jag glad, säger finländaren inför matchen mot Malmö FF.

Foto: Bildbyrån

Djurgården spelar viktig bortamatch mot Malmö FF under lördagen. Då är frågan om det blir Jacob Une eller Miro Tenho bredvid Marcus Danielson i mittförsvaret.

Tenho som spelat mer eller mindre varje match mot slutet inledde derbyt mot Hammarby på bänken – och förklaringen är enkel.

– Jag gjorde en träning den veckan och vi har en väldigt bra ersättare i Une, säger Tenho som i VM-kvalet mot Polen bröt näsan.

Det gör att han tvingas spela fotboll i en mask – som han nu dagen före MFF visar upp på Kaknäs.

– Den kanske gör mig lite mer skrämmande. Men nej, jag tror de kommer skratta åt mig, säger Tenho på frågan om MFF-spelarna kommer bli rädda för honom.

– Men så länge jag kan spela med den är jag glad.

Vad tror du om chanserna att starta mot Malmö?

– Jag hoppas att jag får spela. Vi får se, men jag är redo så det är inget problem, avslutar finländaren.