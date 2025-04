Djurgårdens nyförvärv med i truppen mot Sirius

Djurgården ställs mot Sirius under lördagen.

När truppen presenterades fanns nyförvärvet Filip Manojlovic med och är därmed spelklar inför mötet.



Under lördagen ställs Djurgården mot Sirius i det som blir deras allsvenska bortapremiär. Nu kommer det glädjande besked. Nyförvärvet Filip Manojlovic är är på plats och redo för spel i morgon. Målvakten gör sitt första träningspass med klubben under fredagen och reser sedan med laget till Uppsala under lördagen.

Däremot kommer det andra tråkiga nyheter inför matchen. Daniel Stensson och Patric Åslund, som båda fanns med från start i hemmapremiären mot Malmö FF, missar mötet. Det bekräftar Djurgården på sin hemsida.

– Mikael Marquez, Piotr Johansson, Malkolm Nilsson Säfqvist, Daniel Stensson och Patric Åslund är de spelare som inte är tillgängliga för matchtruppen, meddelar Djurgårdens naprapat Kalle Barrling.