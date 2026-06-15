Klart: Maurizio Sarri tar över Atalanta

Atalanta har gjort klart med en ny huvudtränare.

Veteranen Maurizio Sarri tar över Bergamoklubben inför den kommande säsongen.

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Isak Hien kommer få stifta bekantskap med en ny huvudtränare när han återvänder till Atalanta efter VM. Klubben meddelar att Maurizio Sarri kliver på uppdraget. Han ersätter därmed den sparkade Raffaele Palladino.

67-åriga Sarri har en gedigen tränarkarriär i bagaget. Han har stått vid tränarbänken i över 400 matcher i Serie A för klubbar som Napoli, Juventus och Lazio. Därtill har italienaren tagit en Europa League-titel med Chelsea 2019.

Atalanta slutade sjua i Serie A den senaste gångna säsongen.