Djurgårdens ordförande lämnar sitt uppdrag i förtid

Lars-Erik Sjöberg kommer inte längre att vara ordförande för Djurgårdens IF.

Detta då han har lämnat sitt uppdrag i förtid.

I hans ställe kommer Erik Gozzi att ta över – fram till nästa årsmöte.

Under tisdagen stod det klart att Djurgårdens ordförande, Lars-Erik Sjöberg, lämnar sitt uppdrag i förtid. Det meddelade Blåränderna via sin hemsida.



”Lars-Erik har varit en central del av föreningens ledning sedan han valdes in i styrelsen 2007, och har sedan 2013 verkat som ordförande. Under hans ledarskap har föreningen stärkt sin position inom svensk fotboll genom betydande sportsliga framgångar, stark ekonomisk stabilitet och en organisatorisk utveckling”, skriver Djurgården i ett uttalande och fortsätter:

”Vi riktar ett varmt och innerligt tack till Lars-Erik Sjöberg för hans hängivna arbete och ovärderliga insatser för föreningens bästa”.



Nu tar alltså den vice ordförande Erik Gozzi som tillförordnad ordförande fram till att en ny ordförande väljs vid nästa ordinarie årsmöte.



Kring detta skriver Djurgården:



”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla föreningen under Erik Gozzis ledarskap och önskar honom stort lycka till i sitt nya uppdrag”.