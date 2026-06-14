JUST NU: Tyskland utökar på straff

Tyskland och Curaçao kliver in i VM.

Då kunde Livano Comenencia kvittera för Curaçao

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Tyskland och Curaçao möts i VM. Tyskland är stora favoriter medan Curaçao är nykomlingar i VM-samanhang.

Då kunde giganterna Tyskland ta ledningen efter fem minuter efter att Felix Nmecha fått in bollen i mål. Snabbt där efter hade Tyskland en ny chans men bollen gick utanför.

Efter dryga 20 minuter av matchen kunde Livano Comenencia kvittera för Curaçao och gjorde ett historiskt mål.

Efter 38:a minuter kunde Nico Schlotterbeck ge Tyskland ledningen för Tyskland igen. Precis innan halvtidspaus kunde Kai Havertz utöka på straff.

Matchen pågår!

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Tyskland: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz – Havertz

Curaçao: Room – Floranus, Obispo, Bazoer, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia, Hansen