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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Tyskland spräcker nollan direkt

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Tyskland och Curaçao kliver in i VM.
Då kan giganterna Tyskland ta ledningen direkt.
Följ matchen här!

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Tyskland och Curaçao möts i VM.

Då kunde giganterna Tyskland ta ledningen efter fem minuter efter att Felix Nmecha fått in bollen i mål. Snabbt där efter hade Tyskland en ny chans men bollen gick utanför.

Matchen pågår!

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Tyskland: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz – Havertz

Curaçao: Room – Floranus, Obispo, Bazoer, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia, Hansen

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