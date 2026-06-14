JUST NU: Tyskland spräcker nollan direkt
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Tyskland och Curaçao kliver in i VM.
Då kan giganterna Tyskland ta ledningen direkt.
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Tyskland och Curaçao möts i VM.
Då kunde giganterna Tyskland ta ledningen efter fem minuter efter att Felix Nmecha fått in bollen i mål. Snabbt där efter hade Tyskland en ny chans men bollen gick utanför.
Matchen pågår!
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Tyskland: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz – Havertz
Curaçao: Room – Floranus, Obispo, Bazoer, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia, Hansen
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