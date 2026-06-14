Officiellt: Tottenham förlänger med Porro

Pedro Porro förlänger med Tottenham.

Det meddelar London-klubben under söndagen.

– Att säkra Pedros framtid var en viktig prioritet för oss i somras, säger sportchefen Johan Lange via klubbens uttalande.

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Pedro Porro har och Tottenham har kommit fram till ett beslut.

Parterna kommer fortsätta jobba ihop. Spanjoren har skrivit på ett nytt långtidskontrakt, men exakt hur långt det är framgår inte.

Porro kom till London-klubben i januari 2023.

Sportchefen Johan Lange:

– Att säkra Pedros framtid var en viktig prioritet för oss i somras. Under de senaste tre och ett halvt åren har han gjort enorma framsteg och blivit en av de bästa ytterbackarna i sporten, och det faktum att han snart ska spela i VM för Spanien är ett bevis på det.

Han fortsätter:

– Pedro är i en ålder där han kan bidra med ledarskap och erfarenhet, samtidigt som han fortfarande har utrymme för vidare utveckling.

Under den gågna säsongen har spanjoren startat 32 av 34 matcher.