Varningen: ”Mycket bättre än vad Sverige tror”

På förhand är Tunisien matchen som Sverige ska vinna för vidare avancemang från VM-gruppen.

Men Rami Kaib är inte så säker på det.

– Tunisien är mycket bättre än vad Sverige tror, säger HBK-backen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Han debuterade för Tunisiens landslag 2022 och var på vippen att komma med till Qatar-VM samma år.

Rami Kaib som då var utlandsproffs i nederländska Heerenveen valde därmed bort det svenska landslaget.

Sedan 2023 spelar han återigen i allsvenskan, först i Djurgården och Elfsborg och sedan förra säsongen i Halmstads BK.

Det har inte blivit något mer landslagsspel för Tunisien sedan de två landskamperna för fyra år sedan men kunskapen om tunisisk landslagsfotboll är fortsatt stor hos Nyköpingssonen och han varnar Sverige inför VM-premiären natten till måndag.

– Jag har alltid velat se Sverige och Tunisien mötas, för att se var Tunisien står kontra Sverige. Jag tror Tunisien är mycket bättre än vad Sverige tror. Den fotbollen som spelas borta i Afrika är något helt annat, säger Kaib till FD och fortsätter:

– Jag märkte det när jag själv kom till landslagslägret, det går inte att förklara. Det är så fysiskt, inte lika mycket taktik. Det är så mycket passion, det är mer hjärta och sådant slår ofta klass.

Ger inte upp comeback i Tunisiens landslag

I Qatar-VM såg man det mot Danmark, hur Tunisien såg ut att spela med livet som insats?

– Exakt. Nu ska jag inte generalisera, men spelare från Arabländerna dör för sitt land, med tanke på historien och vad landet varit med om. Så som de brinner i ögonen kring landslaget… jag har aldrig upplevt något liknande. Det är häftigt.

Kaib ger inte upp landslagscomeback och i tunisiska VM-truppen finns Moutaz Neffati, till vardags ytterback i superettan och IFK Norrköping.

– De har bytt förbundskapten sedan min tid i landslaget. Klart chansen finns att komma med, även om jag tror att den just nu är liten, avslutar 29-årige Kaib.