Djurgårdstalang pekas ut – spås en lysande framtid
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Alexander Andersson har redan debuterat i allsvenskan.
16-åringen pekas ut av Eyball som en av världens främsta talanger.
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Våren 2025 blev Alexander Andersson allsvenskans yngsta spelare när han debuterade för Djurgården borta mot Elfsborg. Mittfältaren hade var då endast 15 år och 24 dagar gammal.
Nu uppmärksammas den numera 16-åriga mittfältaren internationellt. The Athletic har bett sajten Eyball, som håller koll och mäter unga fotbollspelare världen över, att ta fram en startelva som kan få sitt stora genombrott under VM 2030.
På mittfältet återfinns Alexander Johansson som en av fem 16-åringar.
Eyball har tidigare ouppmärksammat spelare som Bazoumana Touré, Bradley Barcola och Warren Zaire-Emery, samtliga medverkande under sommaren VM-slutspel
Hela elvan
Målvakt
Valentin Reigia (16), Argentinos Juniors
Försvarare
Vaboue Doumbia (18), Nordsjaelland
Mor Talla Ndiaye (18), Liverpool
Elie Mbavu (16), Genk
Leon Jakirovic (18), Inter
Mittfältare
Abdellah Ouazane (17), Ajax
Ebrima Tunkara (16), Barcelona
Alexander Andersson (16), Djurgården
Anfallare
Jose Escorcia (17), Atletico Nacional
Samba Konate (17), RB Leipzig
Eduardo Conceicao (16), Palmeiras
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