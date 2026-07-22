Djurgårdstalang pekas ut – spås en lysande framtid

Alexander Andersson har redan debuterat i allsvenskan.

16-åringen pekas ut av Eyball som en av världens främsta talanger.

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Våren 2025 blev Alexander Andersson allsvenskans yngsta spelare när han debuterade för Djurgården borta mot Elfsborg. Mittfältaren hade var då endast 15 år och 24 dagar gammal.

Nu uppmärksammas den numera 16-åriga mittfältaren internationellt. The Athletic har bett sajten Eyball, som håller koll och mäter unga fotbollspelare världen över, att ta fram en startelva som kan få sitt stora genombrott under VM 2030.

På mittfältet återfinns Alexander Johansson som en av fem 16-åringar.

Eyball har tidigare ouppmärksammat spelare som Bazoumana Touré, Bradley Barcola och Warren Zaire-Emery, samtliga medverkande under sommaren VM-slutspel

Hela elvan

Målvakt

Valentin Reigia (16), Argentinos Juniors

Försvarare

Vaboue Doumbia (18), Nordsjaelland

Mor Talla Ndiaye (18), Liverpool

Elie Mbavu (16), Genk

Leon Jakirovic (18), Inter

Mittfältare

Abdellah Ouazane (17), Ajax

Ebrima Tunkara (16), Barcelona

Alexander Andersson (16), Djurgården

Anfallare

Jose Escorcia (17), Atletico Nacional

Samba Konate (17), RB Leipzig

Eduardo Conceicao (16), Palmeiras