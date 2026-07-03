IFK Göteborg gör en förändring.

”Blåvitt” tillsätter en styrgrupp för att ”säkerställa tydlig blåvit riktning i det sportsliga arbetet”.

– Finns bred sportslig erfarenhet och kunnande, starka blåvita band och en djup förståelse för föreningen, säger Jesper Jansson.

Jesper Jansson. Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg befinner sig mitt i en sportslig kris. Inför den allsvenska återstarten och klassikermötet mot AIK på Gamla Ullevi på söndag befinner sig storklubben på kvalplats efter en vårsäsong som bland annat innebar sju raka matcher utan seger.

Nu tillsätter ”Blåvitt” en ”sportslig styrgrupp” för att rädda upp krisen.

– Vi har satt samman en grupp med kompletterande kompetenser och olika perspektiv. Här finns bred sportslig erfarenhet och kunnande, starka blåvita band och en djup förståelse för föreningen. Samtidigt har vi också en stor portion nyfikenhet, ungdomlighet och ett datadrivet, objektivt arbetssätt. Den kombinationen gör oss starka inför våra beslut, säger Jesper Jansson, fotbollschef, i ett uttalande.

”Ska säkerställa sportslig riktning”

I styrgruppen ingår Jansson, Magnus Edlund (tekniskt ansvarig), Jonas Olsson (akademichef), Liam Wohlén (analytiker och assisterande tränare) och David Vukovic (scoutingansvarig). De två sistnämnda har dessutom fått en tillsvidareanställning, meddelar ”Blåvitt”.

Enligt IFK Göteborg kommer gruppen att arbeta för att ”säkerställa att det finns en gemensam sportslig riktning genom hela föreningen och arbeta kontinuerligt med att utveckla processer, arbetssätt och beslutsunderlag”

– Vi arbetar med löpande benchmarking, analyser och utvärderingar för att hela tiden utveckla vår verksamhet. Gruppen består av personer med olika bakgrunder och styrkor, vilket gör att vi kan utmana varandra och fatta bättre beslut. Kontinuitet, innovation och utveckling är ledord i vårt arbete. Genom att kombinera erfarenhet, starka blåvita värderingar och moderna arbetssätt skapar vi de bästa förutsättningarna för IFK Göteborg – både idag och i framtiden, säger Jansson.

Matchen mellan IFK Göteborg och AIK sparkas i gång klockan 14:00 på söndag.