Dramat med Asoro – kunde knappt prata i mixade zonen

STOCKHOLM. Han fick sig en armbåge av Warner Hahn – och kunde knappt prata i den mixade zonen.

Nu måste Joel Asoro till tandläkaren för kontroll efter smällen.

– Det var fult, men han sa att det inte var med flit, säger Djurgården-spelaren efter derbyt mot Hammarby.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Joel Asoro byttes in direkt efter Nahir Besaras 1-1-mål efter dryga timmen spelad.

Men Asoro fick inte likt 2021 i Djurgårdens näst senaste vinst mot Bajen bli målskytt och derbysegrare.

Det blev inga fler mål i matchen och en snackis efteråt var i stället den armbåge som Warner Hahn delade ut mot Asoro som fick Djurgårdens assisterande tränare Christer Mattiasson att bli så fly förbannad att han avvisades från bänken.

Joel Asoro vet själv inte om det borde ha varit rött kort på Hammarbys målvakt.

”Han säger att det inte var med flit”

– Jag får ju en smäll, det är inget snack om saken. Men jag får se det på tv sedan. Jag vågar inte säga något innan jag sett situationen ordentligt, men jag vet att det var en smäll, säger Asoro som inte vill lasta Warner Hahn allt för mycket trots allt:

– Det var fult, men vad ska jag säga. Det är fotboll, man får acceptera det. Det är upp till domaren, jag kan inte göra något åt saken. Han (Hahn) säger att det inte var med flit, vad ska jag då bli arg över? Det kommer smällar och sparkar i match, jag bryr mig inte.

Men lånet från Metz som alltså är tillbaka i det Dif han spelade i 2021-2023 måste ändå kolla upp smällen redan i kväll.

– Ja, det kanske svullnar upp senare. Jag ska till tandläkaren, det är bakre tand, säger Asoro som ber om ursäkt för att han efter smällen har svårt att öppna munnen ordentligt och därmed också prata i den mixade zonen.