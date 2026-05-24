Dystra siffrorna för AIK – sämsta derbysviten på 22 år

AIK har spelat fem raka derbymatcher utan att vinna.

Det är Gnagets sämsta derbyfacit sedan början av 00-talet.

Under 2010 och det tidiga 2020-talet gjorde sig AIK kända som ett starkt derbylag. Idag är verkligheten en annan.

De svartgula har varken besegrat Djurgården eller Hammarby i allsvenskan sedan september 2024, då John Guidetti avgjorda i slutminuterna mot Bajen. Totalt har Gnaget spelat fem matcher mot stadsrivalerna utan att vinna.

Ett sådant dåligt derbyfacit har inte de svartgula haft sedan början av det förra seklet. Från 2003 och till och med 2004 misslyckades AIK med att vinna ett enda Stockholmsderby. Totalt åtta matcher blev det utan svartgul seger, med fyra kryss och fyra förluster.

Efter säsongen 2004 åkte AIK hur allsvenskan och säsongen därpå blev det därmed inga 08-derbyn. 2006, när Gnaget var tillbaka i den högsta serien, vann man samtliga matcher mot Djurgården och Hammarby. Därefter blev AIK ett derbylag att räkna med under de nästkommande åren.

AIK:s derbysvit 2003 och 2004

2003

Hammarby – AIK, 1 – 1

AIK – Hammarby, 1 – 3

AIK – Djurgården, 3 – 3

Djurgården – AIK, 2 – 1

2004

AIK – Hammarby, 0 – 1

Hammarby – AIK, 1 – 1

Djurgården – AIK, 3 – 1

AIK – Djurgården, 1 – 1