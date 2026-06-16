VM medan du sov: Protester och insmugglade flaggor

Flera kryss och förbjudna flaggor.

Nattens VM-matcher bjöd på både skrällar och politiska spänningar.

Här är rubrikerna du missade medan du sov.

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Natten till tisdagen spelades det tre matcher i VM. Grupp G drog i gång där Belgien mötte Egypten och Iran ställdes mot Nya Zeeland. Den första matchen mellan Belgien och Egypten slutade 1–1 efter att egyptierna tagit ledningen i den första halvleken. Gruppfavoriterna Belgien lyckades kvittera i andra halvlek och det blev delad pott.

Efter att Kap Verde chockat Spanien med 0–0 tidigare under kvällen fanns det en chans för Saudiarabien och Uruguay att kliva upp i toppen av tabellen. Även denna drabbning slutade i ett kryss. Målskyttar blev Abdulelah Al Amri och uruguayanen Maxi Araújo.

Senare på natten klev Iran in i mästerskapet. Landet ligger i krig med USA, som arrangerar VM och det var spänt på förhand. Iran ställdes mot 85-rankade Nya Zeeland. Det blev en spännande tillställning efter att Nya Zeeland tagit ledningen två gånger om genom Elijah Just. Matchen slutade 2–2 efter ett kvitteringsmål av Mohammad Mohebbi.

Nattens rubriker

Spänningarna mellan Iran och USA är påtagliga med tanke på det nuvarande kriget mellan länderna. Inför VM stoppades flera i det iranska landslagets stab från att ta sig in i landet. I natt spelade de VM-premiär och inför mästerskapet hade Fifa stoppat den flagga som användes innan revolutionen.Trots det smugglades det in flera sådana flaggor på SoFi Stadium i Los Angeles.

Enligt rapporterar från BBC började delar av publiken att bua när Iran skulle sjunga nationalsången. Det fanns samtidigt flera demonstranter utanför arenan under premiären.

Nattens överraskning

Flera av kvällen och nattens matcher bjöd på skrällar. Förutom Kap Vardes mirakel med att kryssa mot jätten Spanien, var även Saudiarabien nära att ta poäng mot Uruguay. Det saudiska landslaget tog ledningen och det krävdes en kvittering i den 80:e minuten för att Uruguay skulle ta en poäng.

I matchen fanns däremot en annan förgrundsfigur: Fernando Muslera.

Den uruguayanske målvakten fyller 40 år under mästerskapet och blir därmed Uruguays äldste VM-spelare någonsin. Detta blir hans femte världsmästerskapet och det är han ensam om i Uruguay om att ha gjort.

Ställningarna

Efter nattens matcher ligger samtliga länder i grupp H på en poäng. Uruguay och Saudiarabien har båda gjort mål och ligger därför etta och tvåa. Det samma gäller i grupp G där alla har kryssat.