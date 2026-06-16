Lista: Samtliga tränare som sparkats under VM

Sabri Lamouchi får sparken mitt under brinnande VM.

Därmed ansluter sig 54-åringen till en exklusiv skara.

Här de övriga namnen som lämnat under ett världsmästerskap.

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Julen Lopetegui, Spanien 2018

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Inför Rysslands-VM 2018 var Spanien en av förhandsfavoriterna. Uppladdningen blev däremot långt ifrån optimal. Endast 48 timmar innan premiärmatchen mot Portugal fick förbundskaptenen Jule Lopetegui sparken. Anledningen? Lopetegui förhandlade om en övergång till Real Madrid efter turneringens slut, utan förbundets vetskap.

Förbundets sportchef Fernando Hierro fick vikariera som tränare under VM och under Real Madrid-legendarens ledning tog sig Spanien till åttondelsfinal. Där tog det stopp efter straffar mot värdnationen Ryssland.

Jule Lopetegui fick ingen bra sejour i Real Madrid och sparkades även där efter sex förluster på 14 matcher. Spanjoren fick lite upprättelse på den internationella scenen när hans Qatariska landslag tog en historisk VM-poäng mot Schweiz under sommaren turnering.

Henryk Kasperczak, Tunisien 1998

Foto: Bildbyrån

Tro det eller ej, men Sabri Lamouchi är inte den första tunisiska förbundskaptenen att få sparken under ett VM. Det hände även Henryk Kasperczak under VM 1998 i Frankrike.

Under polackens ledning förlorade Tunisien sina två inledande matcher mot England (2–0) och Colombia (1–0). Inför den sista gruppspelsmatchen mot Rumänien var därmed den nordafrikanska nationen redan utslagna.

Kasperczyk fick dock inte chansen till upprättelse. Redan innan matchen den avslutande VM-matchen valde förbundet att sparka honom och istället ge Ali Selmi ansvaret att ro turneringen i hamn. Det blev 1–1 mot ett redan slutspelsklart Rumänien.

2015 var dock Henryk Kasperczak tillbaka på den tunisiska tränarbänken och två år senare ledde han laget till kvartsfinal i de afrikanska mästerskapen.

Cha Bum-kun, Sydkorea 1998

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Henryk Kasperczak var inte den enda tränaren som fick sparken i samband med VM 1998. Även Sydkorea tog i med hårdhandskarna när resultaten inte gick vägen under mästerskapet i Frankrike.

Under ledningen av Cha Bum-kun, landslagets bästa målskytt genom tiderna, åkte Sydkorea på två tunga förluster. Efter att ha förlorat med 3–1 mot Mexiko och 5–0 mot Nederländerna valde förbundet att ge den sydkoreanska legendaren sparken.

Assisterande tränaren Kim Pyung-seok tog över tillfälligt och lyckades bärga 1–1 mot Belgien i den sista matchen.





