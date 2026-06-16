Klart: Svenske stjärnan återvänder till Napoli
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Jens Cajsute har varit utlånad till Ipswich Town.
Nu står det klart att svensken lämnar.
Han kommer därmed att återvända till Napoli, som han tillhör.
Jens Cajuste har spelat för Ipswich Town i flera säsonger samtidigt som han tillhör den italienska giganten Napoli.
Det var i somras i fjol som han skrev ett nytt låneavtal med den engelska klubben. Det har däremot inte varit en supersäsong för Cajuste. Den svenske mittfältaren startade endast 13 matcher i ligan.
Nu meddelar Ipswich att Cajuste kommer att återvända till Napoli i samband med att hans låneavtal löper ut.
Cajsutes kontrakt med Napoli sträcker sig till 2028.
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