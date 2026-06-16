Klart: Svenske stjärnan återvänder till Napoli

Jens Cajsute har varit utlånad till Ipswich Town.

Nu står det klart att svensken lämnar.

Han kommer därmed att återvända till Napoli, som han tillhör.

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Jens Cajuste har spelat för Ipswich Town i flera säsonger samtidigt som han tillhör den italienska giganten Napoli.

Det var i somras i fjol som han skrev ett nytt låneavtal med den engelska klubben. Det har däremot inte varit en supersäsong för Cajuste. Den svenske mittfältaren startade endast 13 matcher i ligan.

Nu meddelar Ipswich att Cajuste kommer att återvända till Napoli i samband med att hans låneavtal löper ut.

Cajsutes kontrakt med Napoli sträcker sig till 2028.