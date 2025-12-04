Dzevlan har bytt HTFF mot Mjällby: ”Ser nog potential i mig”

Från Ettan Norra till de svenska mästarna. Det steget har Amar Dzevlan, 22, tagit.

För FD berättar han om hur det gick till och vilka förväntningar han har på sin tid i Blekinge.

– De ser nog potential i mig som de kan förbättra med tiden, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under onsdagen som Mjällby AIF presenterade sitt andra målvaktsförvärv inför säsongen 2026.

Detta då Amar Dzevlan, 22, offentliggjordes som ny spelare i de regerande mästarna där han har skrivit på ett avtal över säsongen 2029.

– Det känns fantastiskt faktiskt och det är skönt att ha det i hamn. Vi har väl pratat sedan i början av november så det är otroligt skönt att det är klart och att man kan börja gnugga under försäsongen, säger burväktaren till FotbollDirekt.

Var det klart redan innan kvalet till superettan?

– Det var inte klart men min agent hade kontakt med Mjällby och lite så.

På tal om kval spelade Amar Dzevlan ett sådant när hans Hammarby TFF ställdes mot Örebro SK där en plats i superettan 2026 stod på spel. Den bataljen skulle ÖSK gå segrande ur efter att ha tagit returmötet till straffar i en mycket spännande tillställning.

– Vad ska man säga? Jag är otroligt stolt över grabbarna. Vi gör två helt otroliga matcher där vi dominerar spelet under alla 180 minuter. Jag tycker att vi har full kontroll, sedan kan fotbollen vara som den var i den andra matchen – brutal. Jag gör ett misstag i den 115:e minuten men grabbarna ska ha all eloge. Fyfan vad bra vi gjorde det. Vi fick dem att se ut som Ettanlaget, så att säga.

”Tyvärr blev det som det blev”

HTFF-spelarna under straffläggningen mot Örebro SK. Foto: Bildyrån

Känns det tufft att lämna HTFF?

– Det är klart att det hade varit ett fantastiskt avslut att kunna ta upp det här laget till superettan. Med tanke på hur bra vi har varit i år hade det varit en fin avslutning med tanke på kvaliteten vi har truppen. Det hade varit fint men tyvärr blev det som det blev.

Men du kände att du hade nästa steg på gång?

– Jag hade väl det i tanken men jag ville verkligen att vi skulle göra det här (gå upp till superettan, reds anm) och det ville varenda en av oss. Jag kände att det skulle vara det bästa avslutet på säsongen men, ja.

Med säsongen i HTFF och Ettan Norra fullbordad väntar alltså spel i allsvenskan och de regerande mästarna för Amar Dzevlan. Att det blev just Mjällby förklarar 22-åringen med följande ord:

– Jag tror nog att de ser potential i en ung målvakt som kan bidra offensivt och hjälpa till i spelet, inte bara rädda bollar. De ser nog potential i mig som de kan förbättra med tiden, säger han och berättar vad som lockade med Maif som klubb:

– För min del känner jag att jag går till en väldigt fin och familjär klubb. Det finns väldigt kompetenta människor i den och jag tycker att säsongen 2025 verkligen visade hur kompetenta de är då de slog allsvenskt poängrekord och tog hem SM-guldet. Det är inte en slump.

”Tvekar inte en sekund på att han kommer att göra ett riktigt bra jobb” – Amar Dzevlan om Karl Marius Aksum

Trots att allsvenskans bästa målvakt Noel Törnqvist har lämnat klubben för spel i Serie A-klubben Como menar Dzevlan att konkurrensen fortfarande är stenhård. Detta då de har värvat in Östers förstakeeper Robin Wallinder och även har rutinerade Alexander Lundin.

– Jag har faktiskt inte hunnit träffa dem, men jag har pratat lite med Robin som är en fin kille. Det är ingen dålig målvaktsuppsättning kan man enkelt säga. Det ska bli kul att lära sig från dem men också från “Lasse”, Lars Levinsson, som är målvaktstränare. Han har gjort ett otroligt bra jobb i Mjällby. Det ska bli riktigt kul att få ta del av allt jag kan lära mig av de två.

Hur ser du på chansen att eventuellt knipa en plats mellan stolparna redan nästa år?

– Det är klart att målet alltid är att spela, det är inget snack om saken. Men jag vet att jag behöver komma dit, vara ödmjuk och lägga ner jobbet. Sedan är det upp till tränaren att spela den som är bäst.

Hur ser du på den förändringen, att Karl Marius Aksum har tagit över Torstenssons roll?

– Jag har bara hört bra om Karl på alla sätt och vis. Anders är liksom kvar i föreningen men inte på samma sätt. Jag tycker det är riktigt bra att de behåller folket som har tagit dem till den plats de är idag. Jag tvekar inte en sekund på att Karl kommer att göra ett riktigt bra jobb.

Nu väntar omkring en månad semester för Dzevlan som därefter flyttar ner till Listerlandet för att dra igång försäsongen med Mjällby den 5:e januari. Då menar målvakten själv att han knappt kan vänta på att dra igång nästa säsong med sitt nya lag.

– Jag ser fram emot att få spela i allsvenskan och Europa. Det har jag drömt om sedan jag var liten, avslutar Amar Dzevlan.