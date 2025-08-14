Jesper Ceesay är klar för turkiska Antalyaspor.

Nu berättar IFK Norrköpings sportchef Magni Fannberg om affären.

– Svårt att ha spelare i klubben som egentligen önskar vara någon annanstans, säger Fannberg till NT.

Det blev en omtalat efter att Jesper Ceesay valt att träningsvägra i IFK Norrköping för att få till en flytt till turkiska Antalyaspor. Nu har mittfältaren blivit såld och sportchefen Magni Fannberg reflekterar över affären.

– Om man tar själva investeringen vid ingången till kontraktet, vad vi fått ut av kontraktstiden och till utgången av den lilla tiden som var kvar, och vad vi får för det, är den en okej affär för oss, säger han till NT.

Ceesays nya klubbadress Antalyaspor har tidigare haft transferförbud – men som nu är hävt.

– Det enda som kan stoppa oss från att få betalt är om de går i konkurs. Sedan kan det alltid bli sena betalningar men det har vi tagit höjd för, säger han till tidningen.

”Svårt att ha en spelare”

Fannberg berättar även att han är tillfreds över att den utdragna affären är över.

– Rent allmänt är det svårt att ha spelare i klubben som egentligen önskar vara någon annanstans. Vi vill ha spelare som vill vara i IFK Norrköping och det är alltid bra om vi kan bidra till att spelare som vill flytta på sig kan göra det på ett sätt där alla parter är nöjda, avslutar Fannberg.

IFK Norrköping ligger på en elfte plats i allsvenskan.