Uppgifter: Efter Yohanna-succén – AIK testar ny nigeriansk talang

Efter försäljningen av Zadok Yohanna riktar AIK återigen blickarna mot den nigerianska marknaden.

Enligt uppgifter väntas den 18-årige yttern Shedrack Egboh anlända till Stockholm för ett provspel med klubben.

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AIK kan vara på väg att hitta nästa nigerianska framtidsnamn.

Förra sommaren värvade klubben Zadok Yohanna från nigerianska Ikon Allah. Efter ett starkt genombrott i allsvenskan under våren, där han noterades för två mål och tre assist på sju matcher, såldes 18-åringen nyligen till Premier League-klubben Brighton i en rekordaffär.

Nu uppger nigerianska Sports 247 att AIK återigen sonderar den nigerianska marknaden i jakt på förstärkningar. Enligt sajten är den offensiva yttern Shedrack Egboh, 18, aktuell för klubben och väntas resa till Stockholm inom kort för ett provspel.

Om 18-åringen övertygar under provspelet kan AIK välja att genomföra en värvning redan under sommarens transferfönster.