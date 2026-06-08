Uppgifter: Efter Yohanna-succén – AIK testar ny nigeriansk talang
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Efter försäljningen av Zadok Yohanna riktar AIK återigen blickarna mot den nigerianska marknaden.
Enligt uppgifter väntas den 18-årige yttern Shedrack Egboh anlända till Stockholm för ett provspel med klubben.
AIK kan vara på väg att hitta nästa nigerianska framtidsnamn.
Förra sommaren värvade klubben Zadok Yohanna från nigerianska Ikon Allah. Efter ett starkt genombrott i allsvenskan under våren, där han noterades för två mål och tre assist på sju matcher, såldes 18-åringen nyligen till Premier League-klubben Brighton i en rekordaffär.
Nu uppger nigerianska Sports 247 att AIK återigen sonderar den nigerianska marknaden i jakt på förstärkningar. Enligt sajten är den offensiva yttern Shedrack Egboh, 18, aktuell för klubben och väntas resa till Stockholm inom kort för ett provspel.
Om 18-åringen övertygar under provspelet kan AIK välja att genomföra en värvning redan under sommarens transferfönster.
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