Blågult ändrar: stänger träning inför VM

Det svenska landslaget ändrar upplägget i Dallas.

Efter en helt öppen träning på söndagen kommer måndagens pass bara vara öppet under de första 20 minuterna.

– Det har beslutats utifrån sportsliga grunder, skriver landslagets presschef Petra Thorén.

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Sveriges landslag har inlett VM-uppladdningen i Dallas. Under söndagen genomförde truppen ett lugnare träningspass med fokus på återhämtning efter resan till USA.

Från början var planen att både måndagens och tisdagens träningar skulle vara helt öppna för media. Nu har landslagsledningen dock ändrat upplägget.

Måndagens träning kommer endast att vara öppen under de första 20 minuterna innan resten av passet stängs för insyn.

Enligt landslagets presschef Petra Thorén har beslutet fattats av sportsliga skäl.

– Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder nu när detaljschemat är satt, skriver Thorén.

Sverige förbereder sig för VM-premiären mot Tunisien den 15 juni.