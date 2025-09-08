Efter FD:s avslöjande: ”Inga beslut som är tagna”

FotbollDirekt kunde nyligen avslöja att Djurgården vill förlänga med Marcus Danielson.

Nu uttalar sig mittbacken själv om framtiden och det utgående kontraktet.

– Det är inga beslut som är tagna om någonting egentligen, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Marcus Danielsons kontrakt med Djurgården går ut efter säsongen.

Samtidigt kunde FotbollDirekt nyligen avslöja att Blåränderna vill förlänga med mittbacken. Några samtal verkar dock inte ha inletts ännu.

– Jag har mitt kontrakt här, det går ut vid årsskiftet. Jag har sagt till Bosse att vi tar alla diskussioner efter säsongen, och så ser vi var vi är då, säger han till Expressen och fortsätter:

– Det är inga beslut som är tagna om någonting egentligen. Jag njuter bara av att spela fotboll, och så har jag ingen aning om vad som kommer att hända nästa år.

Danielson är dock tydlig med att han inte vill lägga av efter säsongen.

– Kroppen känns jättebra. Jag känner inte att jag är beredd att sluta spela i alla fall. Så kan jag säga. Men som sagt, jag vet inte vad som händer nästa år. Jag kommer att ta beslut efter säsongen, beroende på hur jag känner då och så vidare – det kan ändras.

Den här säsongen har det blivit ett mål och en assist på 22 allsvenska matcher för mittbacken.