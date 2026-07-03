Efter succévåren – Nildén redo: ”Så jävla skönt”

Allsvenskan drar i gång under fredagen.

Något Sirius-mittfältaren Charlie Nildén ser fram emot.

– Tävlingsmatcher är betydligt roligare än träningsmatcher, säger 19-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter ett VM-uppehåll drar allsvenskan snart i gång. Då är det Sirius som toppar tabellen med åtta poäng ner till tvåan Häcken.

För nyförvärvet Charlie Nildén har försäsongen sett annorlunda ut.

– Jag har rehabat i tre-fyra veckor för ett hopparknä som jag spelat med under våren. Jag har fått hålla koll på det och se till att det blir bättre. Det är så mitt uppehåll har sett ut, säger han till FotbollDirekt.

Samtidigt som Nildén förklarar att rehaben går framåt, är inställningen i resten av laget densamma som under den succéartade våren.

– Det är fortsatt väldigt bra, en positiv grupp som har väldigt höga krav på varandra men som samtidigt hjälper varandra hela tiden. Det märker man på träningarna, att vi inte går bara för träna, utan all vill bli bättre och det är fortsatt bra kvalitet.

Likt Mjällby har det diskuterats mycket kring om Sirius kan åstadkomma samma prestation och ta ett SM-guld. Men Nildén menar att Uppsalaklubben inte fokuserar så långt framåt i tiden.

– Det är ett tråkigt svar, säger han och fortsätter:

– Vi tar det match för match och sedan kan man inte sticka under stolen med att det har sett väldigt bra ut. Vi har aldrig snackat om något guld, vi försöker bara ta match för match och göra det så bra som möjligt. Det är otroligt hög kvalitet och tempo på träningarna. Alla är också väldigt, väldigt snälla mot varandra och hjälps åt att bli bättre.

Charlie Nildén i Sirius match mot Gais. Foto: Bildbyrån.

Ser fram emot allsvenska återstarten

Precis som resten av de allsvenska klubbarna har Sirius gjort en försäsong och inte spelat allsvensk fotboll på drygt en månad.

– Det ska bli så jävla skönt och då tror jag att jag snackar för alla fotbollsspelare. Tävlingsmatcher är betydligt roligare än träningsmatcher. Det är ju betydligt roligare när det är på riktigt, säger Nildén.

Charlie Nildén anslöt till IK Sirius i slutet på mars. 19-åringen har hittills gjort åtta framträdanden i allsvenskan.

– Alla fotbollsspelare vill spela men sedan har jag förståelse för att de som spelat har gjort det väldigt bra. Det finns ingen idé att ändra på ett vinnande koncept, avslutar han.

IK Sirius ställs mot Mjällby under fredagen. Matchen startar klockan 19:00.