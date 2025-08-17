Efter sura uttåget: ”Gäller att ställa om snabbt”

Bittert uttåg i Europa League-kvalet tidigare i veckan.

Snabbt måste dock Häcken ladda om – för att sitsen i allsvenskan inte ska försämras.

– Vi måste ta allsvenskan på allvar, vi kan inte tänka på att vi har Europamatch på torsdag, säger Amor Layouni till FotbollDirekt.

Den gångna veckan har inte varit rolig för svenska klubbar i Europa.

AIK och Hammarby är utslagna helt och hållet medan Malmö FF och BK Häcken trillat hur Champions League- respektive Europa League-kvalet.

För Häcken blev det i torsdags vinst med 1–0 borta mot norska Brann, men totalt förlust med 2–1 över dubbelmötet. Uttåget beskrivs som tufft av Häcken-stjärnan Amor Layouni.

– Den var tuff faktiskt, men efter slutsignalen så tänkte jag mest på första matchen. Det var väl där som vi mest sköt oss själva i foten. Jag grämde mig lite över den första matchen, att vi inte kunde komma upp i den nivå som vi gör i andra matchen. Så det var tungt, Brann var ett lag vi kände att vi kunde slå, så det var en missad chans för oss tyvärr, säger han till FotbollDirekt.

Du har varit inne på det lite, är det i första matchen som du känner att ni tappar chansen?

– Ja, vi är väldigt passiva när vi kommer ut i första matchen. Vi har pratat om vad de är bra på och så, men ändå känns det som att de överrumplar oss, sen gör vi inte det vi kommer överens om att göra i den första matchen och så ger vi dem också två mål. Sättet vi åker ut på är riktigt tråkigt.

Häcken vann som sagt veckans match mot Brann med 1–0 och Hisingeklubben hade chanser att ta matchen till förlängning.

I matchens slutskede var Etrit Berisha involverad i en situation i offensivt straffområde, men burväktaren blev dessvärre inte oväntad hjälte.

– Ja, jag var bredvid honom där och jag trodde att bollen skulle ta på honom och falla till mig men det gjorde den inte. När den sedan gick till målvakten där så visste jag att han skulle blåsa, men som sagt Brann var ett lag som jag känner att vi var bättre än, så hade vi bara fått en bra start på hemmaplan så känner jag att vi hade gått vidare, men nu får vi blicka framåt.

”Vi måste vinna mot Öster, för vi måste ta poäng i allsvenskan också”

Samtidigt som Europaspelet inte är över så är det inte bara Europaspel som gäller för Häcken, denna söndag är det dags för allsvensk fotboll igen och efter uttåget mot Brann är det tydligt vad som gäller.

– Det gäller att ställa om snabbt, släppa matchen som var mot Brann och sedan är det bara att blicka framåt. Vi måste vinna mot Öster, för vi måste ta poäng i allsvenskan också, sen har vi en väldigt viktig match på torsdag också.

– Det är ganska tufft, det är två dagar till match, man är inte riktigt lika vass men man måste ändå vara där mentalt, även om inte benen känns helt hundra så måste i alla fall mentalt vara 100 procent. Sen måste vi ta allsvenskan på allvar, vi kan inte tänka på att vi har Europamatch på torsdag.

Det är väldigt tätt med matchandet nu, är det roligt det?

– Jag tycker att det är roligt, det är ganska tufft också, men det är roligt.

Häcken ställs som sagt mot nykomlingarna Östers IF som slåss för sin överlevnad.

Smålandsklubben placerar sig just nu på kvalplats och Layonui medger att det självklart kommer att märkas hur viktiga poängen är för Öster.

– Det är klart, de kämpar ju för sin överlevnad, så de kommer att ge oss en match. Är vi inte på och ger 100 procent så kommer vi inte att ta tre poäng. Så det är väldigt viktigt att vara på och ta den här matchen som vi tog matchen mot Brann senast och fortsätta prestera. Nu innan har vi haft en bra prestation i Europa och sedan en dålig i allsvenskan, innan det var det dålig i Europa och dålig i allsvenskan. Så det är viktigt för oss att göra en bra prestation som senast och sedan göra en bra prestation i matchen efter också.

Samtidigt är poängen i dagens match otroligt viktiga för BK Häcken också.

Hisingeklubben är i skrivande stund inte riktigt indragna i bottenstriden, men skulle ett par till resultat gå emot klubben så kommer man tvingas slåss för sin överlevnad.

– Jag tycker det är jätteviktigt, för som du säger vi är inte med i botten nu, men förlorar vi eller bara tar en poäng och lagen under oss vinner så kan vi fort hamna i botten. Speciellt mot lagen som ligger bakom oss så måste vi ta poäng, inte låta dem komma nära oss, avslutar Layouni.

Matchen mellan BK Häcken och Östers IF spelas på Bravida arena och drar igång vid 16:30.