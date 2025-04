Ekong efter de rasistiska påhoppen: ”Hörde apljud”

Emmanuel Ekong utsattes för rasistiska påhopp under matchen mellan Hammarby och Malmö, som senare polisanmäldes.

Nu berättar MFF-spelaren om känslorna efter händelserna på 3Arena.

– Jag sprang och så hörde jag apljud mot mig, säger han till Fotbollskanalen.

Det var under matchen mellan Hammarby och Malmö FF den 23/4 som Emmanuel Ekong joggade ner på planen efter att ha förlorat med 0-2.



Vid ett tillfälle befann sig MFF-spelarna nära Hammarbys klacksektion där ett antal supportrar dröjt sig kvar – varpå Emmanuel Ekong blev utsatt för rasism. Förutom Ekong joggade även spelare som Kenan Busuladzic, Isaac Kiese Thelin och Johan Karlsson ner tillsammans med honom.



Tidigare uppgifter har gjort gällande att Ekong fick motstå apljud från hemmasektionen och att 22-åringen och hans lagkamrater konfronterade detta. Under gårdagen berättade även Malmö FF att de hade upprättat en polisanmälan om hets mot folkgrupp.



Efter tisdagskvällens match mellan Malmö FF och Öster, som hemmalaget vann med 2-0, berättade Ekong om händelsen.



– Jag ville mest fokusera på matchen, 0-2-förlusten mot Hammarby, och först valde jag att inte kommentera. Sedan såg jag att vissa människor inte trodde på att det hade hänt – det är sanningen att det hände. Jag sprang och så hörde jag apljud mot mig. Vissa människor väljer att säga sådana grejer – det är synd att det händer 2025. Men vad ska jag göra? säger han till Fotbollskanalen och berättar om konfrontationen efter:



– Vi konfronterade så klart situationen, för det ska aldrig hända. Sedan fick jag också frågan om jag ville anmäla händelsen efter. Jag sa först nej, för jag var arg över att jag inte fick spela och att vi förlorade.



Efter ett samtal med lagkamraten Isaac Kiese Thelin valde dock den tidigare Empoli-spelaren att anmäla händelsen.



– Men sedan pratade jag med Isaac, som är en stor figur inom svensk fotboll, och han sa att vi måste sätta stopp för det här. Malmö har tagit hand om det så just nu fokuserar jag bara på fotbollen. Men det är synd att det händer, avslutar han.