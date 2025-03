Ekonomiskt mardrömsår för Peking: ”Personer behöver lämna”

IFK Norrköping gick över 40 miljoner minus förra året.

Det framgår ur klubbens årsredovisning som offentliggjordes under tisdagen.

Nu tvingas klubben skära ner på kostnaderna – och entlediga anställda.

– Det kommer att vara personer som behöver lämna IFK, tyvärr, säger Michael Sturehed, klubbchef i IFK Norrköping.

Under tisdagen publicerar IFK Norrköping årsredovisningen för år 2024. I en artikel med rubriken: ”IFK Norrköping gör ett svagt ekonomiskt resultat 2024” berättar klubben att de gjorde ett minusresultat på 43,8 miljoner kronor och cirka 36 miljoner minus kronor på koncernnivå.



Detta hänvisar de först och främst till uteblivna spelarförsäljningar samt stora engångskostnader kopplade till verksamhetsåret.



– Vi har inte lyckats sälja spelare under en ganska lång tid. Det påverkar resultatet kraftigt. Den andra delen som påverkar resultatet är att vi under föregående år har haft stora engångskostnader på 6.9 miljoner kronor som huvudsakligen är kopplade till att säkra fortsatt allsvenskt spel. När avvikelsen på spelarförsäljningar blir så stor, och det samtidigt är en sportslig prestation som kräver extraordinära insatser, så finns det ingen resultaträkning som klarar av den dubbelsmällen, säger Michael Sturehed, klubbchef i IFK Norrköping i ett uttalande.



På kort sikt innebär detta att föreningen blir tvungna att göra sig av med anställda.



– På kort sikt så handlar det primärt om att se över omkostnaderna. Däribland personal. Det kommer vara personer som behöver lämna IFK, tyvärr. Det blir extra hårt fokus på omkostnader i hela verksamheten, både kopplat till idrotten/sporten men också till övriga delar. Framför allt en större fokus på att komma tillrätta med att över tid börja sälja spelare. På längre sikt måste IFK komma in i att ha en jämnare utveckling och försäljning av spelare på herr- och damsidan och att övriga intäkter håller samma ökningstakt. Vi kommer aldrig få det stora steget som försäljningar ger på exempelvis biljett- eller partnersidan, säger Sturehed och berättar hur minusresultatet kommer att märkas av under 2025:

– Kostymanpassning är extremt viktigt. Personalkostnader innanför, men också utanför linjerna. Storleken på trupperna är avgörande. Vi måste våga ge yngre spelare chansen över tid och inte bara prata om det. Det pågår ett oerhört viktigt arbete nu och alla är informerade om läget. Sändningsintäkterna får vi nedjustera inför kommande år. Vi har tre placeringar bakom oss nu som är tolva, nia och elva. Det påverkar SEF-pengarna. Intäkterna påverkas direkt av den sportsliga prestationen där de fem senaste åren räknas in, men vi kan glädjas åt att UEFA-ersättningarna går upp för att de svenska lagen i Europa presterar bra. Vi får ta del av solidaritetsersättningarna, avslutar Sturehed.