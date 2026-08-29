Elfsborg upp på Europaplats – Östman nätade igen

IF Elfsborg tog en ny seger.

Boråslaget besegrade Degerfors med 2–0.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Succén fortsätter för Elfsborg och Leo Östman. Under lördagen tog Boråsklubben emot Degerfors IF i allsvenskan och det slutade i ytterligare en trepoängare.

Efter 13 minuter satte Östman 1–0 och hemmalaget behöll uddamålsledningen tills de utökade i den 87:e minuten genom Ari Sigurpalsson.

– En bra insats, skönt att göra mål och jag krigar på, säger Östman i TV4:s sändning.

Segern innebär att Elfsborg kliver upp på en tredjeplats efter 19 spelade matcher.