Elfsborgs besked – Hägg Johansson tvingas till operation

Elfsborgs målvakt Lucas Hägg Johansson har drabbats av ett bakslag.

Klubben meddelar under tisdagen att han tvingas till operation och missar resten av säsongen.

Foto: Bildbyrån

Lucas Hägg Johansson anslöt till klubben i februari men har bara spelat en allsvensk match i år. Nu kommer beskedet att den 30-åriga målvakten tvingas till operation och missar resten av året.

– Lucas har under en period haft problem med en axel, och en operation av denna bedöms vara nödvändig. Lucas förväntas vara åter i träning under vårsäsongen 2026, säger sjukgymnast Tania Nilsson via klubbens uttalande.