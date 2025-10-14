Elfsborgs besked – Hägg Johansson tvingas till operation
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Elfsborgs målvakt Lucas Hägg Johansson har drabbats av ett bakslag.
Klubben meddelar under tisdagen att han tvingas till operation och missar resten av säsongen.
Lucas Hägg Johansson anslöt till klubben i februari men har bara spelat en allsvensk match i år. Nu kommer beskedet att den 30-åriga målvakten tvingas till operation och missar resten av året.
– Lucas har under en period haft problem med en axel, och en operation av denna bedöms vara nödvändig. Lucas förväntas vara åter i träning under vårsäsongen 2026, säger sjukgymnast Tania Nilsson via klubbens uttalande.
Den här artikeln handlar om: