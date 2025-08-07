Elfsborgs besked – Simon Olsson lårskadad

Han har inte kommit till spel i de två senaste matcherna.

Nu meddelar IF Elfsborg att Simon Olsson har drabbats av en lårskada.

Det innebär att han kommer att bli borta under en ”period framöver”.

Det var den 19 juli, i matchen mot Djurgården, som Simon Olsson senast syntes på en fotbollsplan med Elfsborgs matchtröja.

Således missade mittfältaren matcherna mot IFK Göteborg och BK Häcken.

Efter den senaste matchen, som man vann med 2-1, sade Boråsklubbens huvudtränare följande om Olsson.

– Han ådrog sig en känning i förrgår på träningen, vilket gjorde att han inte var aktuell att kunna bidra i dag tyvärr. Vi hoppas att det är en mindre sak som gör att han är redo för nästa match, men vi väntar fortfarande på svar, sade Oscar Hiljemark.

Nu kommer Elfsborg med besked om 27-åringens status på sin hemsida.

– Simon har drabbats av en skada i framsida lår och beräknas vara i rehab en period framöver, säger Elfsborgs sjukgymnast Tania Nilsson.

Simon Olsson återvände till Borås-klubben inför den allsvenska säsongen efter ett par år i nederländska Heerenveen – och startade de första 15 matcherna i allsvenskan.



