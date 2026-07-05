Elfsborgs mardrömssvit – inget mål på tre (!) år

Elfsborg inleder på hemmaplan i omstarten av allsvenskan.

Då väntar Hammarby – ett lag som man inte gjort mål på sedan juli 2023.

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Allsvenskan har återupptagits efter ett uppehåll. För Elfsborgs del väntar Hammarby, ett motstånd som man har haft svårt för de senaste säsongerna.

Elfsborg har inte besegrat Elfsborg sedan juli 2023, vilket motsvarar fem tävlingsmatcher lagen emellan. Det är också senaste gången som Boråslaget lyckats göra mål på Bajen. Totalt har det blivit fyra förluster och ett kryss under samma period

Svein Gudjohnsen och Johan Larsson gjorde varsitt mål när Elfsborg vann med 2–0.

Hammarby har däremot också press på sig. Om man förlorar mot Elfsborg kommer man stå på fyra raka förluster i allsvenskan, vilket i skulle vara klubbens sämsta resultatmässiga svit i serien sedan 2015.

Matchen mellan Elfsborg och Hammarby har avspark klockan 16:30.