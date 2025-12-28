Elfsborgstoppens bästa minne från året: ”Var helt magiskt”

JULINTERVJUN. IF Elsborgs säsong 2025 var en något märklig sådan – som bestod av två olika ansikten.

Från den mer positiva vintern tar klubbchef Stefan Andreasson med sig minnen för livet.

– Hela den veckan har man inte upplevt tidigare, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska säsongen 2025 är färdigspelad. De 16 bästa klubbarna i Sverige har nu gått på julledighet och de flesta återstartar sin verksamhet ett par dagar efter nyår.

Därför har FotbollDirekt låtit samtliga sportchefer, eller personer med liknande befattningar, i serien blicka tillbaka på det gångna spelåret och berätta om hur de arbetar inför nästa år.

För Elfsborgs del har klubbchef Stefan Andreasson fått i uppdrag att svara på frågorna. Då menar han att den gulsvarta klubben från Borås har gått igenom ett år med två helt olika sidor av myntet.

– 2025 var ett år med både eufori och besvikelse, om vi pratar om vårt herrlag. Vi fick uppleva fem-sex månader med Europa League-succén och allsvensk toppkänning den första perioden. Det var fantastiska månader. Sedan var det också en besvikelse utifrån de sista tolv matcherna. Det har varit som fotboll är i allmänhet, men det är inte ofta man får uppleva det på ett år.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Du vet ju att vi har en manager så Oscar (Hiljemark) och hans stab har väl under den här perioden funderat på vad vad vi har gjort bra och mindre bra. Sedan tror jag att man lär sig mycket utifrån en viss motgång och kör igen. Man tar med sig det som har varit bra och försöker att förstå vad som inte var så bra, för att sedan skruva lite på det och köra igen.

– Sedan handlar det framförallt om att bygga en trupp som ska vara för att utmana igen. Det är väl det som pågår nu, även om vi har 30 spelare på kontrakt och inte ser att det ska bli någon revolution. Det är mer att vi ser över vilka som ska vara redo till 2026, men det är jag minst orolig över. Truppens kvalitet kommer att finnas där, sedan är det bara att köra.

”Det går inte att komma ifrån den eufori”

Vad är målsättningen med 2026?

– Vi är bekväma i det vi sade 2006 när vi vågade uttrycka oss för första gången. Vi ska vara den främsta utmanaren till de främsta storstadsklubbarna. Det är vår målsättning men har man en sådan kan man någon gång gå hela vägen och någon gång till viss del misslyckas och inte vara med fullt ut. Det är den strävan vi har och vi har inte någon exakt placering eller så. Man kan bli högst upp men också sluta åtta, men vi drivs av att fortsätta utmana.

Vad har du för bästa minne från 2025?

– Jag måste nog svara två saker. Segern mot Nice hemma, där Gustav Henriksson nickade i mål, och den glädje och stolthet man kände ända till den 70:e minuten mot Tottenham då det stod 0-0. Hela den veckan efter Nice har man inte upplevt någon gång och det hoppas jag få göra igen. Det var helt magiskt och ett otroligt starkt minne.

– Sedan går det inte att säga annat än Johan Larssons två mål på övertid mot Blåvitt. Det är någonting som aldrig har hänt och som förmodligen inte kommer att hända igen. Det går inte att komma ifrån det och den eufori man kände i samband med målen, det är galet, avslutar Andreasson.