Engelmark efter krossen: ”Otroligt skönt”

UPPSALA. Sirius kom från en 2–8-förlust mot Djurgården.

Nu slog de MFF på hemmaplan med 5–1.

– Vi visar en otrolig karaktär som grupp och stab, säger Sirius-tränaren Andreas Engelmark efter matchen.

Inför matchen kom Sirius från en tung förlust mot Djurgården på bortaplan. Men i hemmamatchen mot Malmö FF vände Uppsalaklubben på resultatet och slog de gästande Skånelaget med 5–1.

Sirius tränare Andreas Engelmark avr nöjd med spelet och i paus gick de in med en uddamålsledning.

– Det var viktigt för oss att få en bra start från vår senaste match som vi såklart är otroligt besvikna över. Starten är viktig idag, att vi kommer ut rätt, att vi för mycket spel på deras planhalva. Något som vi har tryckt på under veckan och att vi försvarar mer kompakt, mer moget än vad vi gjorde mot både Degerfors och Djurgården där vi inte är tillräckligt ödmjuka i en-mot-en situationer. Det gjorde vi väldigt bra idag. Jag hade på känn att Malmö skulle tröttna en bit in på andra.

”Visar otrolig karaktär”

En minst sagt udda vecka för Sirius och tränaren Andreas Engelmark som gått från att släppa in åtta mål till att göra fem.

– Det är klart att det är otroligt skönt för oss att studs tillbaka på det här sättet och många spelare som gjorde väldigt bra prestationer. Jag har aldrig torskat med 8–2 förut om vi börjar i den änden. Djurgården har nio skott på mål och gjorde åtta mål. Idag hade vi sex skott på mål och vi gjorde fem mål. Jag tycker vi visar en otrolig karaktär som grupp och stab.

Under veckan som ledde fram till söndagens match mot MFF menar Engelmark att det inte har uppstått någon panik – vilket märktes mot Malmö FF när de vann med 5–1.

– Jag behövde trycka på dem nycklarna för att vi ska vinna matchen sedan är alla medvetna om att det var alldeles för dåligt (mot Djurgården reds. anm). Just det jag var inne på att vi måste acceptera att vi kan vara låga i försvarsspel och jobba tillsammans där och inte gå bort oss lika mycket som vi gjorde i måndags, avslutar Engelmark

I nästa match ställs Sirius mot BK Häcken.