Erabi efter sitt första mål mot Djurgården: ”Mycket känlsor”

Hammarby har tagit ledningen mot Djurgården i söndagens derby.

Målet var Jusef Erabis första mot de blårandiga rivalerna.

– Jag har tänkt på att jag inte har gjort mål mot Djurgården och jag får göra det idag, säger han till Max i paus.



Det var med 41 minuter på klockan som Sebastian Tounekti spelade in ett inspel mot Djurgårdsmålet, varpå Filip Manojlović inte fick grepp om bollen.



Då kunde Paulos Abraham snappa upp bollen och spela in den mot slottet – där Jusef Erabi befann sig och enkelt placerade in 1-0 för sitt Hammarby.



Det var även anfallarens första mål mot Djurgården sedan han flyttades upp i Bajens representationslag.



– Det är sådana här matcher man vill spela. Det är så fucking mycket adrenalin, det är så skönt att vinna dueller och närkamper – jag älskar det, säger Jusef Erabi till Max i paus.



Om målet meddelar han att det var ett förlösande sådant.



– Jag har tänkt på att jag inte har gjort mål mot Djurgården och jag får göra det idag. Det var mycket känslor och en otrolig glädje.



– Det är kanske inte det snyggaste målet men som nia det handlar om att vara i boxen och plocka på sig de där målen. De blir lite kladdigt där inne och Paulos hittar mig snett inåt bakåt, då är det bara att sätta dit den i målet.



