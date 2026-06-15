Uppgifter: Hertha Berlin på jakt efter VM-spelare
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Gustaf Nilsson, 29, är i Nordamerika för att spela VM med Sverige.
Samtidigt ryktas han nu till Hertha Berlin.
Club Brügge vill låna ut svenske Gustaf Nilsson.
Nu uppger Kicker att den tyska klubben Hertha Berlin är intresserade av VM-spelaren Gustaf Nilsson. Berlin-klubben ska vara på jakt efter en anfallare.
Hertha Berlin slutade sjua i 2. Bundesliga förra säsongen. Nilsson sitter på ett kontrakt till 2028 med Club Brügge.
LÄS ÄVEN: Chockvalet inför VM: ”Sveriges viktigaste spelare”
Den här artikeln handlar om: