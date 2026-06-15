Uppgifter: Hertha Berlin på jakt efter VM-spelare

Gustaf Nilsson, 29, är i Nordamerika för att spela VM med Sverige.

Samtidigt ryktas han nu till Hertha Berlin.

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Club Brügge vill låna ut svenske Gustaf Nilsson.

Nu uppger Kicker att den tyska klubben Hertha Berlin är intresserade av VM-spelaren Gustaf Nilsson. Berlin-klubben ska vara på jakt efter en anfallare.

Hertha Berlin slutade sjua i 2. Bundesliga förra säsongen. Nilsson sitter på ett kontrakt till 2028 med Club Brügge.

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