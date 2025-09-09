Eriksen tränar fortfarande med MFF

Förra veckan var danska spelaren Christian Eriksen och tränade med Malmö FF.

Idag var han tillbaka och tränade i himmelsblått, enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under förra veckan fick vi överraskade se Christian Eriksen träna med Malmö FF. Både dansken och klubben sa efter träningen att det bara var en träning och att ingen övergång är nära eftersom transferfönstret är stängt. Eriksen var varit klubblös sedan han i somras lämnade Manchester United.

Under tisdagens träning var Eriksen med igen. Han var även på plats under måndagens träning när spelarna återsamlades efter ledighet, enligt Fotbollskanalen.