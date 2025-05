Eriksson gick från läktaren till allsvensk debut: ”Blev chockad”

Inför matchen mellan Elfsborg och Gais pekade mycket på att Lucas Hägg-Johansson skulle stå i mål.

När Borås-klubben presenterade sin startelva fanns istället 19-årige Simon Erikssons namn med.

– Då kände jag ”åhfan!”. Då fick jag bara lösa det, säger startdebutanten till Fotbollskanalen efter matchen.

Det var i matchen mellan AIK och Elfsborg som Isak Pettersson skadade sin ljumske och tvingades till byte. Sedan dess har det, av klubben själv, konstaterats att målvakten blir borta under en längre tid.



”Isak Pettersson har ådragit sig en ljumskskada som kommer hålla honom borta från spel en längre period. Vi önskar Isak stort lycka till med rehabiliteringen och ser fram emot att se honom tillbaka på planen snart”, skrev Elfsborg på X.



När det under måndagskvällen var dags för den sjunde allsvenska omgången, och Elfsborg ställdes mot Gais, trodde många att vinterns nyförvärv Lucas Hägg-Johansson skulle få axla rollen mellan stolparna. Istället fick 19-årige Simon Eriksson chansen.



Det beskedet fick han inte reda på under måndagen, berättar keepern.



– I lördags hade jag ett möte med Oscar. Då sa han att jag skulle spela. Då kände jag ”åhfan!”. Då fick jag bara lösa det, säger han till Fotbollskanalen.



Innan dagens match har Eriksson, som värvades från FC Stockholm sommaren 2024, inte suttit på bänken i en enda allsvensk match. Därför kom beskedet om att han skulle starta som något av en chock



– Det kan man säga att jag var. Hur många målvakter har aldrig ens suttit på bänken och sen fått starta? Jag tror inte att det är många 19-åringar som har gjort det. Jag blev chockad. Men det var bara att försöka göra sin grej och visa att man förtjänar det.



Vad gäller själva debuten fick Eriksson hålla nollan – och tycker att det var ”helt okej ändå”.



– Det var en balansgång mellan att vara lugn och spela, men samtidigt inte tvinga fram något. Jag tycker att jag gjorde det okej ändå. Jag fick bra hjälp från medspelarna med vad jag skulle göra, avslutar debutanten.

