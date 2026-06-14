Uppgifter: VM-domaren stoppades – får full lön

Den somaliske VM-domaren Omar Artan nekades inresa i USA.

Trots det får han ut sin fulla lön för mästerskapet, enligt BBC.

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Inför VM stoppades den somaliske domaren Omar Artan i USA och nekades inträde i landet, efter ett förhör i elva timmar.

– Jag är väldigt, väldigt besviken. Jag är bara en domare som försöker leva sin dröm, mitt livs största dröm, att komma till VM, säger han till The New York Times.

Det stod senare klart att Artan för uppdraget att döma Uefa Super Cup-finalen.

Enligt BBC kommer Artan att få ut full lön för mästerskapet, trots att han inte får döma. Ersättningen för domarna betalas ut i slutet av turneringen.