Oddevold nollade Norrby – Almqvist hjälte

Under söndagen tog nykomlingen Norrby IF emot IK Oddevold.

Matchen slutade 2–0 till gästerna.

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IK Oddevold har gjort en fin vår i superettan, bortsett från bottennappet mot IFK Norrköping.

Under söndagen gästade Bohuslänklubben nykomlingen Norrby IF. Den första halvleken förblev mållös.

I den andra akten tog Oddevold ledningen genom Alexander Almqvist i den 50:e minuten.

När matchen var minuter från slutvissla utökade gästerna till 2–0 när Almqvist nickade in sitt andra mål i matchen på en hörna.

Oddevold toppar tabellen efter segern medan Norrby ligger på negativ kvalplats.