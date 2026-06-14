Oddevold nollade Norrby – Almqvist hjälte
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Under söndagen tog nykomlingen Norrby IF emot IK Oddevold.
Matchen slutade 2–0 till gästerna.
IK Oddevold har gjort en fin vår i superettan, bortsett från bottennappet mot IFK Norrköping.
Under söndagen gästade Bohuslänklubben nykomlingen Norrby IF. Den första halvleken förblev mållös.
I den andra akten tog Oddevold ledningen genom Alexander Almqvist i den 50:e minuten.
När matchen var minuter från slutvissla utökade gästerna till 2–0 när Almqvist nickade in sitt andra mål i matchen på en hörna.
Oddevold toppar tabellen efter segern medan Norrby ligger på negativ kvalplats.
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