Tillbakablick: Fiaskot mot Trinidad och Tobago 2006 

Pressen på det svenska landslaget var högre än någonsin.

Trinidad och Tobago skulle bara bli en munsbit.

I stället spelade man 0-0 och sågades av såväl svensk media som supportrar.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

“Svenskt brakfiasko i VM-premiären”, skrev Dagens Nyheter.

“Festen kom av sig”, skrev Aftonbladet.

“Sverige fick inte hål på T&T”, skrev SVT.

“Jag tycker att vi gjorde en riktigt bra match”, svarade förbundskapten Lars Lagerbäck.

Kritiken efter Sveriges VM-premiär mot Trinidad och Tobago 2006 var svidande. Det blågula landslaget, med stjärnor som Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg, spelade 0-0 mot ö-nationen som gjorde sin första VM-match genom historien.

Inför turneringen i Tyskland var förväntningarna höga, kanske högre än någonsin?, på den svenska truppen vars svansföring också var hög. Matchen mot Trinidad och Tobago skulle man bara städa av.

I stället höll VM-nykomlingen sin målnolla intakt trots att man drog på sig en utvisning i inledningen av den andra akten.

Foto: Bildbyrån.

”Ok dessa spelare har pratat om guld i en månad men kan ändå inte vinna över ”VMs sämsta lag” fast dem är en mindre. Och detta har man väntat fyra år på. FY FAN!!!”, skrev en svensk supporter på Sportbladet.

”Värdelöst Sverige… Ni får snart åka hem igen….”, skrev en annan.

Lars Lagerbäck försvarade den svenska insatsen och menade att den, trots poängtappet, var bra.

– Det var en sån här match där du har marginalerna emot dig, och det oturligt inte går att göra mål, sade han dagen efter debaclet.

En stor snackis efter matchen var också huruvida Kim Källström eller Anders Svensson skulle spela från start på det centrala mittfältet. I matchen mot “T&T” fick den dåvarande Elfsborgs-spelaren chansen på mittfältet, en plats han skulle behålla fram till åttondelsfinalen.

Efter fiaskot mot Trinidad och Tobago lyckades Sverige vinna med 1-0 mot Paraguay för att sedan rädda en poäng mot England via ett sent mål från Henrik Larsson.

I åttondelsfinalen mot värdnationen Tyskland tog dock VM-äventyret slut efter att Lukas Podolski gjort två mål inom loppet av de första tolv minuterna.

Dagens svenska landslag inleder sin resa i Nordamerika-mästerskapet på måndag, då man ställs mot Tunisien klockan 04.00 svensk tid.

Sveriges startelva mot Trindad och Tobago 2006:

Rami Shaaban; Niclas Alexandersson, Olof Mellberg, Teddy Lucic, Erik Edman – Tobias Linderoth, Christian Wilhelmsson, Anders Svensson, Fredrik Ljungberg – Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson.