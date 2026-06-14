TV-guide: Så ser du Nederländerna – Japan i kväll

Nederländerna ställs mot Japan i VM 2026.

Avsparkstid är klockan 22:00 söndagen den 14 juni på AT&T Stadium i Arlington.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Den 14 juni 2026 ställs Nederländerna mot Japan i VM 2026. Matchen spelas på AT&T Stadium i Arlington, USA, och är en spännande uppgörelse mellan två formstarka lag. Nederländerna har haft en blandad form i sina senaste matcher, med segrar mot Uzbekistan och Norge, medan Japan kommer in i turneringen med en imponerande vinstsvit, inklusive segrar mot England och Island.

Nederländerna – Japan: När och var?

Stad : Arlington, USA

: Arlington, USA Stadium : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Datum : 14 juni 2026

: 14 juni 2026 Tid: 22:00 svensk tid

Matchen kommer att äga rum i Dallas-förorten Arlington på AT&T Stadium. Avspark är klockan 22:00 svensk tid, vilket gör det till en perfekt avslutning på dagen för fotbollsfans i Sverige.

Nederländerna – Japan: På vilken TV-kanal?

Kanal : TV4, TV4 Play

: TV4, TV4 Play Sändningstid: 22:00

Du kan se matchen mellan Nederländerna och Japan direkt på TV4 och streama den via TV4 Play. För att se fotbolls-VM på TV4 Play behöver du abonnemanget TV4 Play+ Sport eller TV4 Play+ Total.

Nederländerna – Japan: Vad kan man förvänta sig?

Det här är en av de mest ovissa och intressanta matcherna i gruppspelet där mycket står på spel. Nederländerna kliver in i turneringen med en något svajig formkurva. Laget har förvisso segrar mot både Uzbekistan och Norge i närtid, men det färska förlusten i genrepet har skapat en del frågetecken kring var laget egentligen står. Samtidigt bär Nederländerna alltid på ett tungt favoritskap i dessa sammanhang.

Japan å sin sida äntrar VM med ett sprudlande självförtroende och en imponerande vinstsvit. Med tunga skalper mot nationer som England och Island har de visat att de kan störa vilket världslag som helst, och lagets kollektiva snabbhet blir ett stort hot.

Båda förbundskaptenerna tvingas dock hantera tunga avbräck. Nederländerna saknar defensiva pjäser som Matthijs de Ligt samt offensiva nyckelnamn som Xavi Simons och Luuk de Jong. Japan har det minst lika tufft på frånvarolistan där stjärntrion Wataru Endo, Takumi Minamino och Kaoru Mitoma saknas. Det här blir en taktisk och fysisk kamp där de taktiska dragen och dagsformen avgör vem som kniper de tre poängen i denna match.

Nederländerna: truppstatus och förväntade startelvor

Nederländerna förväntas ställa upp med en stark defensiv bas, ledd av Virgil Van Dijk, och en kreativ mittfältstrio där Frenkie De Jong spelar en nyckelroll. Skador har dock påverkat valet av spelare, med namn som Matthijs de Ligt och Luuk de Jong frånvarande.

Skador och avstängningar Nederländerna Spelare Lämna tillbaka Matthijs de Ligt back-injury Late September 2026 Luuk de Jong knock-injury About a week Jerdy Schouten ligament-injury Out for season Xavi Simons cruciate-ligament-injury Early January 2027 Jurrien Timber groin-injury Early July 2026

Nederländernas förväntade startelva (4-3-3): Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – de Jong, Reijnders, Gravenberch – Summerville, Malen, Gakpo.

Japan: truppstatus och förväntade startelvor

Japans laguppställning bygger på snabbhet och precision i mittfältet, med spelare som Daichi Kamada och Takefusa Kubo som nyckelspelare. Trots skador på spelare som Takumi Minamino och Kaoru Mitoma förväntas Japan ändå leverera en stark prestation.

Skador och avstängningar Japan Spelare Lämna tillbaka Takumi Minamino cruciate-ligament-injury Early September 2026 Kaoru Mitoma hamstring-injury Early August 2026 Wataru Endo foot-injury Early July 2026

Japans förväntade startelva (3-4-2-1): Suzuki – Itakura, Ito, Watanabe – Doan, Kamada, Sano, Nakamura – Kubo, Ito – Ueda.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.