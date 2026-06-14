Portugals guldhjälte med lyckönskning till Blågult

Han vann EM-guld 2016.

Tio år senare skickar Joao Moutinho en lyckönskning till Gustaf Lagerbielkes Sverige.

– Han har ju själv spelat flera mästerskap, säger mittbacken om sin lagkamrat i portugisiska Braga till FotbollDirekt.

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Gustaf Lagerbielke och Joao Moutinho var på vippen att nå Europa League-finalen i maj månad.

Men Freiburg vann dubbelmötet med totalt 4-3.

– Snöpligt. Vi gjorde en väldigt bra säsong i Europa och jag tyckte vi gjorde det väldigt bra mot Freiburg också. Klart det var surt, det hade varit en dröm att spela en final i Europa, säger Lagerbielke till FotbollDirekt.

Var det skönt att Freiburg förlorade finalen mot Aston Villa?

– Kul att Victor (Nilsson Lindelöf) fick vinna den, men jag kollade inte matchen, det var för känsligt, säger svenska landslagsbacken och fortsätter:

– Man ville ju själv vara i finalen och sedan var det den veckan man hade ledigt innan VM-samlingen, så då ville jag njuta av annat än fotboll.

Var uttåget mot Freiburg det hittills tyngsta i karriär?

– Klart att i en enskild match, att vara så nära en final… klart det var väldigt snöpligt, men samtidigt var det inte många som inför säsongen trodde att vi skulle nå semifinal i Europa League så en final hade snarare varit en bonus.

Lyckönskningarna från Moutinho inför Tunisien

På tal om lagkamrat Joao Moutinho gjorde portugisen 146 A-landskamper och mästerskapsdebut redan i EM 2008. Efter att ha ratats en VM-plats i Qatar 2022 slutade mittfältsveteranen i landslaget.

– Han har ju själv spelat flera mästerskap, vunnit EM bland annat. Han önskade mig och laget lycka till, säger Lagerbielke om Moutinho inför VM-premiären mot Tunisien natten till måndag.

Vad sa han?

– Han gav inga direkta tips eller så, men han gav mig lyckönskningar.

Du nämnde EM 2016 som Portugal vann där Moutinho i slutspelet inte ville ta en straff i straffsparksläggningen, men där Cristiano Ronaldo tryckte på för att han trots allt skulle slå en straff – vilket han också gjorde. Har du sett det klippet?

– Haha ja, jag har sett videon och han satte ju också straffen så det var bra, avslutar Lagerbielke med ett leende.