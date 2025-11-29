Erlandsson om vad som krävs för att stanna i HBK: ”Vill se en ambition”

Tim Erlandsson kan lämna Halmstads BK som bosman vid årsskiftet.

Målvakten berättar att flera klubbar hört av sig, samtidigt som han inte stänger dörren för att stanna.

– Jag har inte tagit ett beslut om någonting än, säger han.

Tim Erlandsson, 28, anslöt till Halmstads BK inför säsongen 2024. Under året delade han först på speltiden men tog sedan över som förstaval mellan stolparna. Totalt blev det 23 allsvenska framträdanden den här säsongen.

Hans kontrakt löper ut vid årsskiftet, och enligt Hallandsposten talar mycket för att det kan bli ett klubbbyte. Erlandsson själv håller dock alla möjligheter öppna.

– Jag har inte tagit ett beslut om någonting än. Jag har inte stängt några dörrar för att vara kvar i HBK och inte stängt några dörrar för något annat heller, säger han till Hallandsposten.

Samtidigt bekräftar han att det finns intresse utifrån.

– Ja, det har jag, men allt är väl i sin linda just nu. Jag har lite olika alternativ att gå igenom och får känna efter vad som är det bästa framöver, säger han om de utländska förfrågningarna.

För att en fortsättning med Halmstad ska bli aktuell vill målvakten se tydliga ambitioner från klubbens håll.



– Jag vill se en ambition och att HBK ser ljust på framtiden, vill satsa och göra det ännu bättre. Det är viktigt för mig, säger han och beskriver samtalen med tränare Johan Lindholm och klubbchef Jesper Westerberg som positiva.