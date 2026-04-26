Erlingmark prydde Blåvitts derbytifo: ”Svårt att ta in”

Inramningen inför söndagens Göteborgsderby var av högsta klass.

På Blåvitts kortsida hissades också lagkaptenen August Erlingmark upp som en del av tifot.

– Det är svårt att ta in och greppa det, säger han till GP efter 2-2-matchen.

Under söndagen ställdes IFK Göteborg mot Gais i säsongens första allsvenska derby mellan 031-klubbarna. Där slutade en mycket svängig tillställning till slut med ett oavgjort resultat efter att bortalaget vänt på matchen och David Kruse kvitterat den kort senare.

Inför matchen var spänningen stor och inramningen minst lika högklassig som vanligt. På bortasektionen syntes texten ”Parkbänken är aldrig långt borta” tillsammans med ett hav av flaggor och en del pyrotekniska pjäser.

På Kommandobryggan, det vill säga IFK Göteborgs ståplatssektion, stod det ”Alla rensar fisk i Göteborg” på en stor banderoll med lagkapten August Erlingmark som kramade sönder en makrill bredvid.

– Jag hade hört det för någon dag sedan av Benjamin (Brantlind). Men jag trodde inte att det var på allvar, säger han om tifot till GP och fortsätter:

– Det är svårt att ta in och greppa det. Sen är det en slump att jag är på bilden. Det är ju mer själva grejen än en ren hyllning till mig.

Enligt lokaltidningen är bilden på Erlingmark tagen på ett sommarläger som ”Blåvitt” hade för ett och ett halvt år sedan där laget var ute och fiskade.

– Är man från stan och hamnar på den bilden, med ett ganska bra derbyfacit, då blir det väl så. Det är svårt att ta in, enormt häftigt, berättar Erlingmark.