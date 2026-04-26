IFK Göteborg tog ledningen genom ett drömmål i den första halvleken.

Sedan kvitterade Gais och tog därefter ledningen.

Tre minuter senare sköt David Kruse in matchens fjärde och sista mål i derbyt.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes IFK Göteborg mot Gais i säsongens första allsvenska derby mellan 031-klubbarna.

Inför matchen hade ”Blåvitt” tagit två poäng efter kryss mot Halmstads BK och Kalmar FF. För ”Makrillarnas” del stod man på en inspelad poäng och var jumbo i tabellen, efter ett oavgjort resultat mot Mjällby AIF tidigare i veckan.

Efter en tempofylld matchinledning, där hemmalaget skapat de hetaste chanserna, skulle derbyts första mål falla i den 25:e minuten.

Då slutade en frispark från Tobias Heintz med att bollen damp ner strax bakom mittbacken Rockson Yeboah. Han valde i sin tur att dra till med en cykelspark som seglade in i krysset och innebar 1-0 för ”Blåvitt”.

I paus genomförde Gais-tränaren Fredrik Holmberg ett trippelbyte, där Robin Wendin Thomasson, Filip Beckman och Max Andersson kom in.

Mindre än 20 minuter senare hade den nyss nämnde Andersson placerat in kvitteringsmålet förbi Bishesari. Det gav också bortalaget momentum och slutade med att William Milovanovic vänt matchen med sitt 2-1-mål som styrdes över Blåvitt-keepern.

”Änglarna” ville dock inte vara sämre, än mindre David Kruse. Tre minuter efter Gais ledningsmål stod nämligen dansken för ett fint avslut vid den bortre stolpen som innebar oavgjord ställning igen.

Det skulle senare visa sig bli matchens enda mål vilket innebär att Gais nu står på två inspelade poäng och IFK Göteborg tre.

