STOCKHOLM. På läktarna var det euforisk glädje över Djurgårdens 3-3-mål i matchens sista sekund som sköt bort Hammarby från SM-guldet.

Men Marcus Danielson lämnar ändå derbyt missnöjd.

– Jag ville vinna och klättra i tabellen, det är det enda jag bryr mig om, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården gick mot fjärde raka förlusten mot Hammarby, men då, i matchens 96:e minut, frälste Adam Ståhl sitt lag med 3-3. Därmed blev högerbacken derbyts stora förgrundsfigur med dubbla mål på fasta situationer. Har han rentav tagit över Marcus Danielsons roll som Djurgårdens farligaste hot i straffområdet?

– Jag hjälpte honom lite att få bort spelare också så att han fick göra målen, säger Danielson och pikar lagkamraten innan han tillägger:

– Men nej, det var bra gjort av honom.

Till skillnad från Djurgårdens supportrar som firade 3-3 som en seger lämnar Danielson derbyt som en förlorare.

– Jag ville vinna, jag är inte nöjd med att spela oavgjort.

Foto: Bildbyrån

Inte heller verkar mittbacken glädjas åt att Hammarby med den tappade segern i matchens sista spark nu har hela elva poäng upp till serieledande Mjällby med bara sju omgångar kvar att spela – och att guldet i praktiken nu också är kört.

– Jag har inte tänkt på det faktiskt, jag ville vinna matchen, jag ville klättra i tabellen. Det är det enda jag bryr mig om.

Elektrisk stämning på läktarplats där supportrarna firade 3-3 vilt, men du är missnöjd. Är det spelargruppens gemensamma inställning eller bara du som inte är glad över 3-3?

– Fansen var jätteglada, men jag vet inte, jag kan bara tala för mig själv. Jag ville vinna matchen, det är så jag känner.