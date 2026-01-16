Extrem jakt på Bajens årskort – tusentals biljettlösa

Det stora intresset kring Hammarby fotboll håller i sig.

Maxgränsen 16 000 årskort har sålts – och tusentals supportar uppges ha placerats på en väntlista.

Hammarby har på nytt säkrat stora publikintäkter genom att sälja så många årskort som det går.

Förnyelseperioden startade en bit in i december innan det nu står klart att maxtaket på 16 000 ännu en gång har nåtts.

Men det stannar inte där; flera tusen supportrar uppges stå på en väntlista för att om möjligt få chansen att köpa ett eftertraktat kort vid eventuella återbud.

FotbollDirekts har tidigare år redogjort för att 16 000 årskort genererar i storleksordning 55-60 miljoner kronor i intäkter.

Hammarbys publiksnitt de två senaste säsongerna har legat på 23 579 respektive 24 297 under fjolåret.