Djurgårdens slakt – vann med 6-0

STOCKHOLM. Västerås SK blev en munsbit för Djurgården.

Segersiffrorna skrevs till 6-0 efter en rejäl urladdning första timmen.

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Nykomling i allsvenskan, ändå på sjätte plats efter halva serien spelad.

Men under måndagskvällen på 3Arena var Västerås chanslösa från start.

Djurgården var nära två gånger om direkt i inledningen och efter sex minuter kom ledningsmålet från, symobliskt nog, Västerås-sonen Patric Åslund som vräkte upp 1-0 i nättaket.

Åslund som slog igenom i just VSK firade lugnt och respektfullt mot sitt forna lag.

2-0 kom kort senare. Oskar Fallenius vände och vred i straffområdet, kom till skott och träffade stolpen. Påpassligt på returen högg Kristian Lien som en kobra och skickade in sitt nionde allsvenska mål för säsongen.

Västerås med rejäl mardrömsstart med dubbla baklängesmål efter bara 13 minuters spel i huvudstaden.

Värre skulle det också bli. Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl nickade in 3-0 i 28:e minuten.

VSK-fansen fick nog – bröt matchen

Pulvriseringen fortsatte sedan efter paus.

Kristian Lien satte enkelt 4-0 i öppet mål i 51:a minuten efter förarbete från Jacob Rinne (!) och Bo Hegland. Fyra minuter senare kom också femman från Lien efter VSK-slarv. Avslutet elegant bakom Elis Jäger i VSK-målet och norrmannen därmed med hattrick i kväll.

Efter 5-0 fick dock den tillresta VSK-klacken nog som bröt matchen tillfälligt genom inkastade bengaliska eldar.

Matchen avbröts tillfälligt – men efter omkring en kvarts väntan gav domaren klartecken för spel igen.

Djurgårdens sommaraffär från Grekland gjorde hemmadebut

Då dröjde det heller inte många minute förrän Miro Tenho nickade in 6-0, detta efter timmen spelad.

Djurgården gjorde i samband med målet ett byte som gav stora applåder, detta då grekiska nyförvärvet Christos Almyras fick göra hemmapublik inför 23 943 åskådare den här varma augustikvällen.

Almyras hämtades in från Asteras Tripolis (samma klubb som Franz Brorsson nyligen skrev på för) och har av journalisten Michalis Christofinis hyllats stort i intervju med FD i samband med mittfältarens ankomst till Djurgården.

Kort efter Almyras inhopp byttes också ett annat nyförvärv in i spel – och inte vilket namn som helst. 16-årige Alexander Johansson inhämtad från Stocksund gjorde debut – detta alltså Dif-ikonen Andreas Johanssons son.

Andreas Johansson vann dubbla SM-guld och dubbla cupguld med Djurgården tidigt 2000-tal och återvände sedan till klubben 2013 för två säsonger innan han avslutade karriären.

Nu alltså sonen Alexanders tur att gå i pappas fotspår i Djurgården och likt Almyras fick tonåringen stora applåder vid sitt inhopp.